Jonge fotograaf wint prijs voor beste sportfoto 30 maart 2018

02u29 0 Mechelen Jasper Jacobs (28) uit Zemst-Laar heeft op de Nikon Press Photo Awards de prijs voor de beste sportfoto gewonnen met een beeld van topatlete Nafi Thiam.

Volgens de jury bracht de fotograaf de sportfiguur van het afgelopen jaar op een haast goddelijke manier in beeld. De foto werd genomen tijdens de prestigieuze zevenkamp in Götzis, waar Nafi Thiam geschiedenis schreef. "Ik wist meteen dat ik een bijzondere foto had gemaakt, uiteraard niet dat ik er een prijs mee zou winnen", vertelt hij. Volgens Jacobs moet je als fotograaf soms wat geluk hebben, maar in dit geval wist hij waar hij moest staan.





Emotioneel

"Ik volg de atletiek al lang en wist dat er iets op til was. Ik wist dat ze emotioneel zou reageren, dus heb ik daarvoor gekozen in plaats van voor een actiebeeld." Jacobs is gespecialiseerd in sportfotografie en werkt vooral voor persagentschap Belga. "Als fotograaf ben je vaak 's avonds en in het weekend weg, wanneer het sociaal leven op gang komt. De prijs geeft een boost om verder te doen."





Jacobs heeft overigens ook zelf atletiek beoefend. Momenteel is hij voorzitter van de Regionale Atletiekvereniging Mechelen (RAM). (WVK)