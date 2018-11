Jonge fietsendief vlucht voor politie TVDZM

15 november 2018

13u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee verdachten van een fietsdiefstal aan het station in Mechelen opgepakt. Het ging om twee mannen uit Brussel.

“Onze collega’s merkten hen ’s avonds op in de Bautersemstraat. Ze reden rond zonder fietsverlichting”, luidt het bij de woordvoerder van de politiezone. “Wanneer onze collega’s hen wilden aanspreken, sloegen ze op de vlucht. De minderjarige kon al snel opgepakt worden in de buurt van de Colomabrug.” Ook bij zijn arrestatie probeerde de jongeman nog te vluchten. In een poging daartoe, gooide hij de fiets naar de politieagenten. “Die vluchtpoging mislukte. Uit verder onderzoek bleek dat de fiets was gestolen”, aldus de politie nog. “De fiets werd diezelfde avond nog terugbezorgd aan het slachtoffer. Die moest op dat moment nog klacht indienen voor de fietsdiefstal.”

Ook de kompaan van de minderjarige kon snel gevat worden. Dat gebeurde in de buurt van het station. “Hij had de fiets inmiddels achtergelaten”, besluit de politiewoordvoerder. “Het ging om een 34-jarige man uit Brussel.” Beide mannen hadden geen verklaring voor hun aanwezigheid in Mechelen. De zaak werd overgemaakt aan het parket van Brussel. Zowel de minderjarige als de dertiger mochten na hun verhoor opnieuw beschikken.