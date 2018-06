Jonge drugsdealer moet zich laten opnemen 06 juni 2018

Een jonge drugsdealer moet zich residentieel laten opnemen. Het is een van de voorwaarden opgelegd in zijn vonnis. De rechter in Mechelen achtte hem schuldig voor het verhandelen van cocaïne. De man verkocht in totaal ruim 125 gram cocaïne. Hij werd betrapt. In zijn bezit had hij een aanzienlijke hoeveelheid cash. "Drugs afkomstig van de verkoop", verklaarde hij eerlijk. Op zitting vroeg hij een autonome probatie-straf. De rechter ging daar niet op in. "Te licht gelet op de ernst van de feiten", motiveerde de rechter haar beslissing. De man kreeg uiteindelijk een jaar met probatie-uitstel gekoppeld aan voorwaarden alsook een geldboete van 8.000 euro waarvan de helft met uitstel opgelegd. (TVDZM)