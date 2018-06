Jonge drugsdealer gooit witte zakdoek met hasj weg 14 juni 2018

02u45 0

Imad D. (20) uit Mechelen riskeert zes maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel voor het verhandelen van cannabis. De man werd opgepakt door een politiepatrouille. Die had de twintiger opgemerkt in de buurt van enkele bromfietsen.





Wanneer de politie wilde controleren, sloeg hij op de vlucht. Daarbij gooide hij een witte zakdoek weg. Dat werd pas later opgemerkt door de stadscamera's. De jongeman ontkende oorspronkelijk maar gaf uiteindelijk toe. "In die zakdoek lagen enkele bolletjes hasj", luidde het.





Bij de huiszoekingen trof de politie nog bezwarende spullen aan, zoals hetzelfde papier waarin de drugs was verstopt, een aanzienlijke geldsom en een weegschaal. "Al bleek die, zo verklaarde de verdachte tegen de politie, dat de weegschaal voor zijn diabetes is", besloot de openbaar aanklager.





"Meneer is ook niet de grote drugsdealer", besloot de raadsman van D. "Hij is ook net op tijd tegen de lamp gelopen."





Sinds de feiten gebruikt de twintiger ook zelf geen drugs meer. Een drugstest op zitting gaf hem gelijk. Vonnis op 27 juni. (TVDZM)