Jonge breakdancers warmen publiek op voor wereldtoppers Antoon Verbeeck

17 februari 2019

18u56 0

De wereldtop van het breakdancen zakte vandaag af naar de Dijlstad voor een derde editie van de ‘Battle of Honour’. Het Cultuurcentrum doet nog tot vanavond dienst als breakdanctempel voor de breakdancegoden, die uit dertig verschillende landen zijn afgezakt. De toprocks, footworks, powermoves en freezes volgden vandaag elkaar op, maar vooraleer de grote jongens hun ding gaan doen, mochten eerst de jonge garde en nieuwelingen de dansvloer uittesten; een nieuwigheid dit jaar. “Zo zorgen we dat ook heel wat Mechelaars hun talent kunnen laten zien”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Vld-Groen-m+). ““Breakdance is één van de vier elementen van hiphop, naast rap, scratch en graffiti. Het is belangrijk immaterieel erfgoed dat we moeten koesteren.”