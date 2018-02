Jonge bestuurder vierde keer betrapt met drugs in bloed 20 februari 2018

02u43 0

Een jonge autobestuurder (21) is afgelopen weekend al voor de vierde keer betrapt terwijl hij reed onder invloed van drugs, deze keer ging het om cannabis. De 21-jarige moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. Ook bleek dat hij op 24 september 2017 al betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol.





Ook zeven andere bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. "Drie waren onder invloed van drugs, twee hadden respectievelijk 1,7 en 2,8 promille in hun bloed", vertelt de politiewoordvoerder. "Twee bestuurders testten behalve drugs ook positief op alcohol. De ene had vijf lijntjes cocaïne gesnoven en blies 1,6 promille alcohol. De andere bestuurder, een Pool, moest meteen 420 euro boete betalen. Hij was onder invloed van amfetamines en 1 promille alcohol."





De politie plaatste bij een Duitser een wielklem. De man had 1,6 promille alcohol in zijn bloed en had geen rijbewijs bij zich.





Tot slot moesten er verschillende autobestuurders hun rijbewijs inleveren voor zes en drie uur. Onder hen waren twee jonge bestuurders. "Een negentienjarige met voorlopig rijbewijs reed terwijl dat niet mocht en vervoerde drie passagiers. Een ervan was zijn vader, maar die had eveneens gedronken. Beiden kregen een proces-verbaal. Het rijbewijs van de tiener werd drie uur ingetrokken", besluit de politiewoordvoerder. "Verder leverde een 25-jarige zijn rijbewijs in voor zes uur. Hij liep zowel vrijdag- als zaterdagnacht tegen de lamp." (TVDZM)