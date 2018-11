Jong VLD Mechelen wil meer leven op Korenmarkt Antoon Verbeeck

25 november 2018

13u44 1 Mechelen Jong VLD Mechelen hield op zaterdagochtend een actie op de Korenmarkt. De liberale jongeren vinden dat het plein dynamischer mag worden. Met een reeks activiteiten, zoals gezelschapsspelen, een vrij podium en muziek, brachten ze leven in de brouwerij.

“Ons doel vandaag (zaterdag, nvdr.) is om het plein nieuw leven in te blazen”, licht Elisabet Okmen toe. “Mechelen is meer dan de Grote Markt, de Bruul, de IJzerenleen en de Vismarkt. De Korenmarkt kan veel populairder worden en heeft een groot potentieel door haar ligging, ruimte en omringende handels- en horecazaken. De middenstrook wordt niet ten volle benut en om dat aan te kaarten staan wij hier vandaag.”

Jong VLD Mechelen betreurt dat er in de winter amper terrassen worden geplaatst. “Er is dus een hele ruimte die niet gebruikt wordt en dat is zonde. We roepen iedereen op om mee na te denken over een dynamische invulling van de Korenmarkt en die door te geven aan Jong VLD Mechelen, zodat onze verkozenen ze op de agenda kunnen plaatsen”, vertelt Frédéric Vanduffel. Wie ideeën heeft, kan deze kwijt via een poll op de Facebookpagina van de jongerenpartij.