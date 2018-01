Jong Vld heeft interimvoorzitter 02u48 0

Laura Cornette is de tijdelijke voorzitter van Jong Vld Mechelen. De huidige voorzitter, Liana Davtyan, zit voor haar studies een half jaar in het buitenland. "Laura is een gedreven en politiek geëngageerd persoon die altijd alle puntjes op de 'i' zet. Ik kan me geen betere vervanger voorstellen", zegt Davtyan.





Laura, tevens de oprichter van 'Costa Malina', is actief bezig met buren weer samen te brengen en heeft onlangs vanuit Open Vld Mechelen de speelgoedactie op poten gezet. "De politiek zie ik als een middel om bruggen te bouwen tussen alle lagen van de bevolking en ik kijk er naar uit om het voorzitterschap het komende half jaar op mij te nemen", vertelt Cornette. Zij is ook voorzitter van Jong Vld provincie Antwerpen en zetelt in de raad van bestuur en het kernbestuur van Jong Vld nationaal. (AVH)