Jong koppel heropent De Pekton OP 10 FEBRUARI NIEUWE START VOOR BEKEND CAFÉ TIM VAN DER ZEYPEN

29 januari 2018

02u38 0 Mechelen Een jong koppel heropent op 10 februari de deuren van De Pekton in de Van Beethovenstraat, een van de bekendste cafés in Mechelen. Het café moet gezellig en warm worden. "We kijken er erg hard naar uit", vertellen Arno Bogaerts (31) en Demi Verbeeck (22).

Voor Arno en Demi is dit hun eerste project samen. Ervaring hebben beiden wel. Arno was tot voor kort barman in De Pekton, zijn vriendin Demi werkte eveneens in de horeca. "Het was eigenlijk al lange tijd mijn droom om een eigen café uit te baten", vertelt Demi. Haar vriend Arno vult aan: "Toen de vorige eigenares aangaf de zaak te willen overlaten, waren we vrij snel geïnteresseerd." Echt lang moest het koppel niet nadenken. In december 2017 hakten ze de knoop door. "De bedoeling is dat we het concept grotendeels hetzelfde houden. Het moet naast gezellig en warm ook een sfeervol café worden", vertellen Arno en Demi.





Seizoensbieren

De Pekton kent een rijke geschiedenis. Het café in de Van Beethovenstraat werd zelfs een keer volledig afgebroken en elders opgebouwd. "In het begin werden er tonnen met pek verkocht, vandaar de naam. Later werd het een herberg, daarna zelfs even een restaurant. Pas sinds enkele jaren is het een café", aldus Arno. Nu 10 februari zal het vernieuwde café zijn deuren opnieuw openen. "De kaart zal grotendeels hetzelfde blijven", gaat Demi verder. "Er zullen wel seizoensbieren komen en verder zal er ook een suggestiebier komen. Dat zijn biertjes van kleinere en onbekendere brouwerijen uit de regio." Naast een café voor bierliefhebbers wil het café zich verder ook nog profileren als een speciaalcafé van warme dranken en kleine snacks. "We gaan onze koffies en lattes extra in de kijker zetten. Verder zullen er ook nog snacks zoals bijvoorbeeld een croque uit het vuistjes te verkrijgen zijn", aldus de jonge uitbaters.





Muzikaal feest

Het koppel is momenteel volop bezig met de laatste voorbereidingen. De heropening moet dan ook een groot feest worden. Er werd al een evenement opgericht op Facebook: 'Grote Heropening De Pekton'. "We gaan die dag open om 14 uur. Om 20 uur starten we met de optredens", zeggen Demi en Arno. "We hebben drie bands gepland. 'These Robots', 'Sonic Bastardz' en 'Tough Titty' komen optreden. We zetten ons avontuur dus al rockend in." Vanaf 10 februari zal het café elke dag geopend zijn behalve maandag. "Om 10 uur openen we, we sluiten pas als de laatste buiten wandelt", klinkt het nog.





Hoewel het café pas binnen twee weken zal openen, krijgt het koppel nu al heel wat positieve reacties binnen. "Velen zijn blij en zeggen uit te kijken naar het feit zijn dat ze eindelijk opnieuw een stamcafé hebben", besluiten Arno en Demi. "Wij zelf kijken er in ieder geval erg hard naar uit. We zien het helemaal zitten."