Jong koppel brengt weer leven in stokoud café 27 maart 2018

03u18 0 Mechelen Het oudste café van Leest is opnieuw open. Ben Callens (21) en Jolien Delpasse (18) heropenden 'In den Bareel' net op tijd voor Posse Leest. "Toen we hier binnenstapten, wisten we het meteen: dit is het."

Eind vorig jaar sloot In den Bareel in Leest-dorp de deuren. Ludo De Laet en Christiane De Meyer zetten er een punt achter nadat vier generaties maar liefst 140 jaar achter de toog hadden gestaan. Sinds vorige week is het café weer open. Er lijkt niks te zijn veranderd, op het jonge koppel achter de toog na. "Om eerlijk te zijn, wij hadden nog nooit van Leest gehoord. Maar toen we hier aankwamen, wisten we het meteen: dit is het. Onze eerste zaak", vertelt Ben. Voor Jolien is de horeca nieuw, maar de jonge Antwerpenaar kreeg het mee met de paplepel. "Mijn moeder werkte in verschillende bruine cafés. Op mijn 12de kon ik een pint tappen. Café houden is mijn passie. Ik zie het hier helemaal zitten." Voor hem was het een evidentie om de naam en het interieur te behouden. "Alles blijft het oude, zelfs de prijs van het bier", lacht hij. Achteraan wordt wel nog gewerkt nadat het pand onder meer een nieuw dak kreeg. Het koppel gaat in de woonst achter het café wonen, die momenteel wordt gerenoveerd. "Achteraan komt een groot terras en een buitenbar", vertelt vennoot Romano Verheyden, die met Bruno Wauters en Herta Molkens ook Ons Cafee, 't Kuiperke en Zomerhof uitbaten in Antwerpen. De officiële opening vindt na Posse Leest plaats met vaten en hapjes. Meer info op de Facebookpagina van Café 'In den Bareel' Leest. (WVK)