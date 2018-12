Jong en oud in de weer voor goede doelen tijdens het ‘Warmste Weekend’ Els Dalemans

16 december 2018

19u17 0 Mechelen De Warmste Week van Music For Life (Studio Brussel) gaat pas op 18 december écht van start, maar op vele plaatsen vond de voorbije dagen al het ‘Warmste Weekend’ plaats. Van de grootste steden tot de kleinste dorpen organiseerden jong en oud allerlei activiteiten voor het goede doel. Wij pikten er lukraak enkele initiatieven uit.

De Club in Mechelen was zaterdagavond het decor voor ‘Music for Juneco’. Juneco is een afdeling van Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, de naam betekent ‘jong mogen zijn’ in het Esperanto. “Wij vangen minderjarige vluchtelingen op, op dit moment is Juneco de thuis van 13 jongeren van 14 tot 17 jaar oud uit Afghanistan, Eritrea, Sri Lanka en Tanzania”, zegt coördinatrice Lynn Proven. “Maar het budget van Juneco is heel beperkt, en daarom organiseerden we een dansavond. De opkomst was veel groter dan we hadden durven dromen, goed voor een opbrengst van zo’n 2.200 euro. De leerlingen van het 4e leerjaar van basisschool Ursulinen deed daar nog eens 1.000 euro bovenop met de verkoop van wel 2.500 zandkoekjes! Met het geld kunnen onze jongeren een winterjas en nieuwe schoenen kopen, en uitkijken naar een hobby of zomerkamp. Zo kunnen ook zij even gewoon tieners zijn.’

In Puurs organiseerde Karin Claes zondag een huiskamerconcert, om zo haar actie ‘Jana for Life’ af te sluiten. Haar dochter Jana (15) verloor in mei haar gevecht tegen kanker. “Ik vind het mijn taak om in de plaats van Jana verder te vechten, en geld in te zamelen voor het kinderkankerfonds. We verkochten plantjes en lieten kalenders en balpennen maken met Jana’s foto op. Vrienden, familie, scholen, handelaars: iedereen hielp bij de verkoop”, zegt Claes. “We sloten onze actie ‘Jana for Life’ zondag af met een huiskamerconcert van Tom Dice en Kato. Mijn woning wordt nog steeds verbouwd (na een woningbrand in februari 2017, nvdr.) dus we ontvingen iedereen op een halve werf. Maar we hebben het heel gezellig kunnen maken, verkochten zelfgemaakte pompoensoep, glühwein en dessertjes. Na zondagavond tellen we de laatste centjes, ik hoop dat we het mooie ronde bedrag van 10.000 euro halen. De cheque wil ik graag op 23 december gaan overhandigen bij ‘Music for Life’: dan is het exact één jaar geleden dat Jana te horen kreeg dat ze niet meer zou genezen.”

En dan waren er nog de ‘Warmste Fakkeltochten’ van het Vrijzinnig Humanistisch Verbond, onder andere in Mechelen en in Willebroek. Die tochten brengen elk jaar in verschillende steden en gemeenten mensen samen, de opbrengsten gaan steeds naar een lokaal goed. In Mechelen wordt de opbrengst van de fakkeltocht van zaterdagavond geschonken aan ‘Welcome in Mechelen’. Dat is een netwerk van Mechelaars dat asielzoekers welkom heet en hen ondersteunt in hun nieuwe stad. In Willebroek vond de lichtwandeling zondagavond plaats, de deelnemers zamelden geld in voor het Willebroekse zwembad voor mensen met een beperking ‘Dolfijntje’.