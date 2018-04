Jonas wint badkamer bij Mechelen MeeMaken 11 april 2018

De winnaar van de eindejaarswedstrijd van handelscomité Mechelen MeeMaken heeft zijn prijs in ontvangst genomen bij Sanitair De Coninck op de Veemarkt: een complete badkamer ter waarde van 9.000 euro (plaatsing niet inbegrepen). "We hebben net een woning gekocht en de badkamer is aan vervanging toe, dus dit komt wel goed uit", zegt Jonas De Meulenaere (34). Guido De Coninck en Marina Lenaerts schonken de badkamer naar aanleiding van de 90ste verjaardag van zijn zaak.











(WVK)