Joint in cel kan bijkomende celstraf opleveren TVDZM

23 januari 2019

15u25 0

Vier maanden cel en een geldboete van 8.000 euro. Die straf hangt Haroon A. boven het hoofd. De man stond terecht voor het bezit van drugs in de gevangenis. Het was een cipier die A. betrapte met een naar eigen zeggen ‘verdachte’ sigaret. “Bij controle bleek het wel degelijk om een joint te gaan”, aldus het parket. “Omdat meneer al vier keer eerder werd veroordeeld voor drugsfeiten en de laatste keer zelfs tien dagen voor deze feiten, werd meneer opnieuw gedagvaard.” De verdediging vroeg vanmorgen een milde straf. “Hij besefte op dat moment niet dat het erg was. Intussen wel”, zei A.’s raadsman. Vonnis eind februari.