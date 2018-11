John Reels zingt ‘White Christmas’ Wannes Vansina

30 november 2018

18u28 1 Mechelen John Reels laat opnieuw van zich horen. De Mechelse tenor en zijn The Golden Reels Orchestra brengen op 16 december in de Stadsschouwburg ‘White Christmas’, een show met oude kerstliedjes en speciale gast Harry Francis.

De Mechelse klassieke zanger heeft er zin in. “Ik hou veel van Kerstmis en had echt zin om nog eens ‘White Christmas’ te zingen. Het is jaren geleden dat ik nog een kerstshow heb gedaan”, vertelt Reels. Op 9 december gaat de show in Lebbeke in première. Na nog een optreden met kleinere bezetting in Hove zingt hij op 16 december in zijn geliefde thuisstad. “In Mechelen zullen we er staan met een zevenkoppig orkest en twee backings. Special guest is Harry Francis, een Mechelaar met een fantastische croonerstem. Er komt ook een scherm van 2 op 5 meter waarop kerstbeelden te zien zullen zijn. Het kost geld, maar is super.”

Het concert van twee keer minstens vijftig minuten start om 14.30 uur. Tickets zijn voor 25 euro te koop bij Uit in Mechelen. “Veel geld, maar we kunnen niet anders. Maar ze krijgen een fantastische show te zien”, belooft hij.

Duitsland

Op 24 maart brengt de zanger in dezelfde zaal met een groter orkest ‘That’s Amore’, het concert dat hij op 30 september moest afgelasten wegens ziekte. 2019 zit er overigens veelbelovend uit. Reels gaat ook in zee met de Nederlandse tenor Marc Canto. “Bedoeling is vooral naar Duitsland en Nederland te gaan. Ik stel vast dat mijn muziek in België niet zo aanslaat. Spijtig.”