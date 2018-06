Jodenstraat dicht voor rioolaansluiting 09 juni 2018

02u54 0

De Jodenstraat in Mechelen is volgende week onderbroken voor het verkeer ter hoogte van de doodlopende Kattenbeekstraat, die zelfs geheel niet met de auto bereikbaar zal zijn. Aanleiding is de aanleg van een rioolaansluiting voor het nieuwe Tinel-park. De Jodenstraat wordt dubbelrichting tot aan de werfzone. Ook fietsers hebben geen doorgang. (WVK)