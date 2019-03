Jobdag levert 20 werkkrachten op voor vluchtelingencentra Wannes Vansina

11 maart 2019

19u42 0 Mechelen Rode Kruis-Vlaanderen en VDAB organiseerden vandaag een jobdag in de hoop 36 werkkrachten te vinden voor noodopvangcentra in Mechelen en Westakkers. Zeker 20 kandidaten werden geschikt bevonden.

Vooral voor het opvangcentrum in de vroegere ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest in Mechelen zocht het Rode Kruis tijdelijke medewerkers. Het moet vanaf 25 maart tot 180 vluchtelingen opvangen. De sollicitanten werden uitgenodigd nadat ze op voorhand een CV en motivatiebrief hadden bezorgd. Zij kregen vandaag eerst een infosessie, waarop twee gesprekken volgden.

Volgens woordvoerder Ine Tassignon bedroeg de ‘oogst’ zeker twintig geschikte kandidaten. “De komende dagen komen er nog mensen langs die via de vacatures van de VDAB hebben gereageerd. Profielen die we moeilijk ingevuld krijgen, zijn medische begeleiding en de functies van (adjunct) centrummanager.”

Uiterlijk op vrijdag 15 maart weten mensen of ze wel of niet aangenomen werden. Bedoeling is dat ze vanaf 18 maart effectief ook aan de slag kunnen.