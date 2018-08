Jo Haazen speelt beiaardconcert 30 augustus 2018

Voormalig stadsbeiaardier en directeur van de Beiaardschool beklimt maandagavond nog eens de trappen van de Sint-Romboutstoren voor een concert. Hij komt speciaal over uit Sint-Petersburg, waar hij momenteel titularis-beiaardier is in de Peter- en Paulusvesting en in het Staatsmuseum voor de Geschiedenis. "We hadden verschillende redenen om een optreden van deze iconische beiaardfiguur op te nemen in onze Zomerbeiaardconcerten", zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen). "Jo Haazen is een charismatische man en vitale man die opgaat in zijn muziek en daarmee het publiek weet te bekoren." De Zomerbeiaardconcerten doen het overigens goed. Ze mochten dit jaar op een grotere belangstelling rekenen. Het concert start om 20.30 uur. Luisteren kan op het Cultuurplein. (WVK)