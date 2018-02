Jeugdverenigingen krijgen label 'Jeugdwerk voor Alleman' 28 februari 2018

De Mechelse jeugdverenigingen hebben maandagavond het label 'Jeugdwerk voor Alleman' gekregen. Alle gingen ze in op de oproep van de stad om een actieplan op te stellen om zich meer open te stellen naar kinderen met een migratieachtergrond. Nu bereiken ze die (onbedoeld) niet. "Het actieplan is vooral gericht op het opbouwen van een sterke vertrouwensband met ouders voor wie de jeugdbeweging nieuw is. Zo maken jeugdbewegingen ruimte voor vragen van nieuwe ouders ", zegt jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld). Kinder- en tienerwerking J@M zet mee zijn schouders onder het project. "Met begeleiding op maat en ontmoetingsmomenten, willen we deze kinderen en jongeren bereiken. Om echt samen te leven is het belangrijk om van jongs af samen dingen te doen", aldus Labsir Abdrahman van J@M. (WVK)