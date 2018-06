Jeugdinstelling begeleidde al 100 jongeren 15 juni 2018

Jeugdinstelling De Leemwinning aan de Jubellaan in Mechelen heeft sinds de start van de huidige werking een jaar geleden net geen honderd jonge delictplegers een of andere vorm van begeleiding gegeven. Dat maakte het stadsbestuur bekend. 97 jongens van 12 tot 17,5 jaar volgden in de instelling van Emmaüs een van drie begeleidingstrajecten. Ongeveer één derde komt uit Mechelen. "Omdat we zelf initiatief hebben genomen om zo'n instelling op ons grondgebied op te richten, vonden we het belangrijk dat we vooral jongeren uit de stad en de omgeving konden helpen", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). "Zonder onze instelling zouden al deze jongeren niet de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben", vult preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V) aan. (WVK)