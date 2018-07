Jeugd leert hiphopcultuur kennen aan de KUUB 09 juli 2018

02u36 0

In en aan de KUUB aan het Cultuurcentrum vond dit weekend de derde editie van het HipHopKafé plaats, in het kader van Mechelen hiphopstad. Tijdens workshops graffiti, breakdance, rap en deejay kon de jeugd op zaterdag de kneepjes van het hiphopvak leren. Voor het betere breakdancewerk kwam Pirroman langs en degrondlegger van de Mechelse hiphop, Pita, nam bezoekers mee door de geschiedenis van 25 jaar Mechelse rap. Het HipHopkafé werd afgesloten met een Flash Family breakdance showcase en een afterparty.





Mechelen Hiphopstad is een initiatief van de Mechelse hiphopscene, Cultuurcentrum Mechelen, H30, Mechelen Talentenfabriek, Word! en Het Gebeurde. Met steun van de Stad Mechelen en vzw Tsentroem Prikkelt. (AVH)