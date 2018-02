Jemm's zwaait tomahawk op Grote Markt 23 februari 2018

02u50 0 Mechelen De Grote Markt is met Jemm's een brasserie rijker. Uitbater Jan Vernelen (53) en brouwerij Haacht staken het pand, waar voorheen 't Moment zat, in een warmer kleedje, maar de grootste troef moet de uitgebreide menukaart van chef-kok Hans Vanderwaeren zijn.

"De tomahawk -800 gram dry-aged rib-eye- en ribbetjes zijn onze specialiteit", zegt Vernelen.





Verder op het menu: tal van vlees- en visgerechten, een uitgebreide kinderkaart en pannenkoeken. Vernelen heeft al veel horecawatertjes doorzwommen. "Ik sta al meer dan dertig jaar in de horeca, ik kan niks anders", lacht hij. Jemm's is op dinsdag en woensdag gesloten. De meeste andere dagen is de keuken doorlopend geopend van 11 tot 22 uur. Wie zich afvraagt waar de naam vandaan komt: de naam werd samengesteld met de eerste letters van de uitbater zijn gezin, naast echtgenote Esther ook de kinderen Joshua en Matthew.





(WVK)