Jelle Cleymans neemt met cast ‘Iedereen Beroemd’ cd op bij Motor Music Wannes Vansina

29 januari 2019

17u15 0 Mechelen De cast van de musical ‘Iedereen Beroemd’ dook vandaag de studio’s van Motor Music in Mechelen in voor de opname van een cd. Dat onder begeleiding van liedjesschrijver Jelle Cleymans (33). “Noem mij geen componist!”

‘Iedereen Beroemd’ is de bewerking van de gelijknamige film van regisseur Dominique Deruddere uit 2000. Frank Van Laecke regisseert, de muziek is van de hand van Jelle Cleymans. “Maar bestempel mij niet als componist, ik ben een liedjesschrijver. Dat is een groot verschil.” Hij vond het prettig terug te zijn in Mechelen, de stad waar hij een tijdlang woonde. “Hier heb ik middelbare school gelopen, in de Academie hier vlakbij de basis gelegd van mijn kunnen.”

Minder vertrouwd voor Cleymans was dat hij voor het eerst anderen moest dirigeren over hoe ze moesten zingen, en dan nog kleppers als Joke Emmers, Sven De Ridder, Nele Goossens, Bert Verbeke, Ianthe Tavernier en Peter Thyssen. “Anders is het altijd omgekeerd.” Cleymans putte uit de muziek waar hij zelf mee opgroeide. Hij noemt onder meer de Vlaamse muziek van de jaren 70 als inspiratiebron met onder meer Willy Sommers en John Terra, maar ook Tom Jones en Engelbert Humperdinck.

‘Iedereen Beroemd’ gaat op 17 februari in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Daar zal de cd ook te koop zijn. Vanaf 1 april zijn de liedjes beschikbaar op iTunes en Spotify. Info: www.judas.be.