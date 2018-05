Jazzzolder eert Willy Donni 24 mei 2018

02u45 0

Op 22 juni 2017 overleed blues- en jazzgitarist Willy Donni. Naar aanleiding van de verjaardag organiseert zijn familie in samenwerking met de Jazzzolder een herdenkingsconcert. Een sextet zal op 15 juni een muzikale reis maken doorheen het leven van de oprichter van de Mechelse Begijnenzolder. Het concert vindt plaats in de zaal van theater TDM in de Hoveniersstraat. Tickets kosten 12 euro.





(WVK)