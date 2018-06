Jazzicoon René Jonckeer (71) overleden BEGELEIDDE STERREN ZOALS TOOTS THIELEMANS EN JOHN LEE HOOKER ANTOON VERBEECK

18 juni 2018

02u25 0 Mechelen De koninklijke harmonie Mannen van Goede Wil is in rouw: René Jonckeer is niet meer. De dirigent, pianist en componist is vorige week donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. "René speelde voortreffelijk piano, hij begeleidde onder meer Shirley Bassey, John Lee Hooker, Toots Thielemans en Johan Verminnen."

"Vorig jaar werd bij René kanker vastgesteld. Op 10 december speelden we het laatste concert met hem aan het roer. Na dat concert was hij bekaf. De ziekte eiste steeds meer zijn tol. Op 9 april zagen we hem voor het laatst, op onze repetitie. Die heeft hij uiteindelijk moeten staken. Het was te vermoeiend", reageert Dirk Jacobs, voorzitter van de koninklijke harmonie Mannen van Goede Wil uit Muizen. "René kwam halverwege de jaren 70 in onze vereniging. Dankzij hem als dirigent zijn we geëvolueerd van een harmonie die hoempapa-muziek speelde tot een echte bigband. Zonder René zou onze vereniging niet meer bestaan. Hij maakte de mooie tijden mee, maar ook tijdens mindere periodes bleef hij de vereniging trouw. Hij was een fantastisch muzikant, maar een nog mooier man. Hij kon met iedereen overweg en stond positief in het leven."





Verdienstelijke Mechelaar

Of het nu jazz of salsa was, in een bigband of in een klein ensemble; Jonckeer blonk uit in zijn pianospel. Naast zijn talloze muzikale projecten was hij ook heel bedrijvig in opnamestudio's, maakte hij arrangementen en speelde hij mee op diverse albums. Daarnaast speelde hij ook pianopartituren voor de soundtrack van de Vlaamse film 'Blueberry Hill' en maakte hij soundtracks voor Amerikaanse cartoons. "Hij raakte niet écht bekend bij het grote publiek, maar zijn verdiensten waren niet min", zegt Erwin 'Winus' Van Rillaer van jazzepoes.be. "René speelde voortreffelijk piano en begeleidde onder meer Deborah Brown, Shirley Bassey en John Lee Hooker, Toots Thielemans, Johan Verminnen en Connie en Louis Neefs. Ik mag zeker zijn passie voor Latijns-Amerikaanse muziek niet vergeten. Zo was hij lid van verschillende salsagroepen, waaronder de Mansana Salsa Band. René was een grote meneer, maar een bescheiden mens. In 1996 ontving hij van de stad Mechelen de titel 'Verdienstelijke Mechelaar' en in 2014 werd hij in de bloemetjes gezet voor zijn carrière tijdens de laatste Jazz Vrijbroek."





Het afscheid zal in intieme kring gebeuren. Bij de harmonie broedt men nu op plannen voor een herdenkingsconcert. "Er zijn veel muzikanten die met René hebben samengewerkt. Hij heeft zijn stempel gedrukt op onze stad. Het minste wat we kunnen doen is hem eren met een herdenkingsconcert."