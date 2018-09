Jazzathome brengt concertjes in 25 huiskamers 05 september 2018

De organisatoren van Jazzathome maken zich op voor de 14de editie van hun festival. Het decor: 25 prachtige thuislocaties, maar ook Het Predikheren.





Jazzathome is intussen een beproefd recept. Een ticket biedt de kans drie verschillende concerten op drie verschillende locaties bij te wonen. Bezoekers worden op iedere locatie vergast op een Mechels bier (Maneblusser), een wijn of een glaasje fris. "We zijn destijds begonnen in 14 woonkamers en tuinen, deze editie tellen we er 25. Moet ook wel, want het aantal bezoekers stijgt elk jaar met 5 à 10 procent", zegt Hans Vandenbogaerde. Onder de 25 thuislocaties ook weer heel wat nieuwe, waaronder de woning van Charles Leclef. Net zoals zijn brouwerij stelt hij ook graag zijn woning open voor bezoekers. "Voor Parkpop heb ik zelf heel wat concertjes gehouden", vertelt hij. Het eigenlijke Jazzathome met thema 'Room for a piano' vindt plaats op zondag 9 september en wordt voorafgegaan door twee concerten op vrijdag en zaterdag. De eerste avond treedt The Awkwords op in den Breckpot, een dag later het Tutu Puoane Quartet in Het Predikheren. "Het concert in het klooster zal perfect weergeven wat de toekomstige bibliotheek zal worden", klinkt het. Info en tickets op www.jazzathome.be. (WVK)