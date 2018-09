Jarig MVSA exposeert majolica-aardewerk 06 september 2018

02u25 0 Mechelen De Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (MVSA) viert nu zondag haar 25ste verjaardag. Ze neemt dan ook deel aan de Open Monumentendag met een bijzondere majolica-expo.

Het aardewerk van omstreeks 1600 werd aangetroffen in afvalputten bij archeologische opgravingen voorafgaand aan de bouw van het Sint-Janshof. Het is heel waarschijnlijk afkomstig van de Karmelietessen die er hun klooster hadden.





"Het archeologisch bedrijf ging failliet, bouwbedrijf Willemen stelde ons het materiaal ter beschikking", zegt Guido De Coninck. De leden deden er lang over om alle stukken in elkaar te puzzelen, maar het resultaat mag gezien worden. "Er wordt wel vaker majolica aangetroffen bij opgravingen in Mechelen, maar dit is bijzonder omwille van de veelheid en de volledigheid. Tussen de borden, papkommen en zoutvaatjes zitten topstukken, zoals dit unieke wijwatervaatje", zegt voorzitter Kris Van Herck.





Tijdens Open Monumentendag wordt ook het boek 'Majolica uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof' voorgesteld, te koop voor 15 euro.





De expo is terug te vinden in het Paardenstraatje. Op de bovenverdieping presenteren de medewerkers van het Center for Artefact Research hun werking, een vzw die zich bezighoudt naar onderzoek van oude voorwerpen.