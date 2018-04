Jan Verbergt (N-VA): "Laat Infrabel overweg niet sluiten" 07 april 2018

02u47 0

De gemeenteraad zette het licht op groen voor de aankoop van een perceel grond aan het Stationsplein en Kriekerijveld van de NMBS, nabij het spoor en de overweg. Dat in het kader van de heraanleg van het dorpshart van Hombeek.





Jan Verbergt (N-VA) greep het punt aan om alle fracties op te roepen zich te verzetten tegen de piste van Infrabel om de overweg in de Bankstraat te sluiten. "In dat geval zou Hombeek een stukje sterven", waarschuwde het gemeenteraadslid. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) zei de bezorgdheid te begrijpen, ook al waren er volgens hem geen concrete plannen. "Niemand kan het u garanderen, maar ik denk niet dat het zal gebeuren. Een tunnel zou te veel geld kosten, de leefbaarheid aantasten en een verminking zijn van het dorp." (WVK)