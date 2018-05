Jan De Haes trekt provincielijst N-VA 23 mei 2018

Heistenaar Jan De Haes (56), gewezen horecaman én gedeputeerde voor onder meer Toerisme, Personeel en Groendomeinen, voert in oktober de provincieraadslijst voor N-VA aan in Mechelen. "We hebben zwaar geïnvesteerd in recreatiedomeinen en zullen daar met respect voor de natuur op blijven inzetten."





Jan De Haes is pas sinds oktober provinciaal gedeputeerde. Tot dan leidde hij de N-VA-fractie in de provincieraad. Voor 2013 was hij acht jaar lang voorzitter van de beroepsfederatie Horeca Vlaanderen. Als verantwoordelijke voor veiligheid beklemtoont De Haes de uitstekende reputatie van Campus Vesta in Ranst. "Bij ons provinciepersoneel hebben we gekozen voor knowhow en meer efficiëntie. We werven nog enkel contractuelen aan." Luk Lemmens, eerste gedeputeerde en Antwerps lijsttrekker, belooft verdere investeringen voor de fietser. "We verlengen de fietsostrade Antwerpen-Mechelen richting Brussel en er komt 10,6 km fietsostrade bij tussen Antwerpen en Lier." Lemmens is ook ambitieus voor Onderwijs: "Dat departement gaan we in een volgende coalitie claimen (nu is het in handen van sp.a, red.)."