Jaar cel voor 'patat' aan vriendin 31 maart 2018

Mechelaar Jan N. (29) is door de rechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar cel. De twintiger stond terecht omdat hij zijn vriendin had geslagen. Zij liep door verschillende klappen, verwondingen op aan de borstkas en aan het hoofd. De aanleiding voor de ruzie was een discussie over het feit of de vrouw al dan niet een relatie had met een andere man. De politie kwam tussenbeide. "Ik heb haar enkel een 'patat' gegeven nadat ik met een luchtverfrisser in mijn gezicht werd gespoten", zei de man tegen de agenten. De verdediging vroeg een werkstraf, maar kreeg die niet. De rechter legde hem naast de celstraf nog een geldboete op van 800 euro. Aan de vrouw moet de twintiger een schadevergoeding betalen van 1.086 euro. (TVDZM)