Jaar cel voor onbetaalde dinertjes met BV's 27 juni 2018

02u29 0

Yvan D. (50) uit Mechelen is schuldig bevonden aan oplichting en misbruik van vertrouwen. De vijftiger moest zich eerder voor de rechter komen verantwoorden nadat hij ging eten bij restaurant Passade en zijn factuur achteraf niet betaalde. Opmerkelijk is dat hij deze etentjes gebruikte om af te spreken met bekende Vlamingen zoals Kirsten Janssens, Lesley-Anne Poppe en Wendy Van Wanten. Naar eigen zeggen wou hij hen tv-ankers maken van zijn nieuw culinaire tv-zender Kitchen15.tv. "De naam van mijn cliënt stond naast de naam van het bedrijf op de factuur", zei z'n raadsman. "Hier zijn helemaal geen trucs gebruikt om de betaling van het factuur te ontlopen." Alleen ging rechter Erika Colpin daar niet op in. Zij vond de feiten voldoende bewezen en veroordeelde hem tot een celstraf van een jaar effectief. (TVDZM)