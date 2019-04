Ivarem vervangt verouderde website Wannes Vansina

04 april 2019

16u29 0

IVAREM, de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, heeft vandaag een nieuwe website gelanceerd. De oude, die jaarlijks door 620.000 bezoekers werd geraadpleegd, was verouderd. “Om tegemoet te komen aan de hedendaagse verwachtingen werd de hele website herwerkt. De website is frisser, moderner en aangepast aan desktop, tablet en smartphone. De site ontsluit op een eenvoudige en toegankelijke manier alle nodige informatie om op een duurzame manier om te gaan met afval”, zegt voorzitter Koen Anciaux (Open Vld). Bezoekers vinden niet alleen praktische informatie over de afvalophalingen en de recyclageparken, ze kunnen ook gemakkelijk gratis workshops boeken, compost bestellen of tips krijgen voor een leven met minder afval.