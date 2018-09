Italiaan brengt pizza van Rome naar Mechelen 07 september 2018

De Italiaan Walter Marantino heeft in de Borzestraat in zijn thuisstad Mechelen Zia Maria geopend, "een pizzeria zoals in de straatjes van Rome". "Ik bak pizza's op een grote plaat en snijd deze dan in stukken. Dat is typisch voor Rome, maar ik haal mijn ingrediënten wel in het Mechelse", vertelt de jongeman afkomstig uit Salerno. Hij opende Zia Maria in het vroegere 't Pouletje, dat eind juni de deuren sloot. "Zia Maria betekent 'Tante Maria'. Maria is mijn moeder. Mijn vriendin heeft de naam gekozen", lacht hij.





Walter heeft al tien jaar ervaring als pizzabakker en verhuisde vier jaar geleden naar ons land om hier te werken. "Het bevalt mij hier en daarom heb ik beslist om mijn eigen plaats te openen." De take-awayzaak is alle dagen behalve zondag geopend van 11.30 tot ongeveer 19 uur. (WVK)