IT-leverancier Vlaamse overheid legt werk neer 31 maart 2018

03u04 0

Een deel van het personeel van IT-leverancier DXC Technology in Mechelen-Noord heeft gisteren het werk neergelegd. Op die manier wil het protesteren tegen de intentie van het bedrijf om de meerderheid van de 45-plussers te vervangen door 'jonge teams'. Het zou gaan om 89 van de 584 bedienden. "De directie blijft halsstarrig doof en van Vlaams minister Homans (N-VA) komt er niet de minste reactie. Dat is schokkend, want een kwart van het personeel werkt in de gebouwen van de Vlaamse overheid en een deel is van de overheid afkomstig", zegt vakbondsman Koen Dries (LBC-NVK). Volgens de vakbonden zal het niet bij deze actie blijven en zullen ook de verschillende administraties van de federale en Waalse overheden, ook klanten van DXC, worden aangesproken. DXC wilde niet antwoorden op vragen, maar liet met een statement weten "de acties en communicatietechnieken van de vakbonden nadrukkelijk af te wijzen." (WVK)