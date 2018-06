Islamitische school krijgt njet van stad BOUWPLANNEN ZIJN KLAAR MAAR VZW HEEFT (NOG) GEEN GROEN LICHT WANNES VANSINA

15 juni 2018

03u05 0 Mechelen De vzw Islamitisch Onderwijs Mechelen (IOM) heeft de plannen klaar voor de bouw van De Dijle, de islamitische basisschool in de Caputsteenstraat. De stad wees deze echter af en blijft zich verzetten tegen het project.

Het is al geruime tijd stil rond het project op het voormalige Ensign Tegelkachels, nadat het parket een onderzoek opende naar de herkomst van de meer dan 600.000 euro die IOM in 2015 inzamelde bij de moslimgemeenschap. Gisteravond gaf de vzw in ontmoetingscentrum Olivetenhof een stand van zaken voorafgaandelijk aan een lezing van professor Michael Merry, over de meerwaarde van islamitische basisscholen voor de Vlaamse samenleving. Voorzitter Said Bouazza benadrukte in zijn inleiding dat de vzw giften afkomstig uit illegale praktijken nooit zou aanvaarden.





Geld teruggestort

"Na een onderzoek en verklaringen te hebben afgenomen van mensen van de vzw heeft het parket beslist om een heel groot deel terug te storten. Het kleine andere deel is nog in onderzoek. Met dat grote deel hebben we met de eigenaar van het domein in maart 2017 een compromis afgesloten. In december heeft onze architect een bouwplan getekend en dat voorgelegd aan de bouwdienst. Spijtig genoeg hebben we een negatief advies gekregen. De belangrijkste redenen waren mobiliteits- en de verkeersproblemen die het project met zich mee zouden brengen. We hopen door in dialoog te blijven gaan de harten van het stadsbestuur te veroveren en toch een positief advies te kunnen krijgen zodat we verder kunnen gaan met het bouwen van de school."





Bouazza geeft aan dat dit mogelijk naïef is. Het stadsbestuur sprak zich tot nog toe dan ook consequent tegen het project uit, maar IOM wil er resoluut mee doorgaan. Volgens de voorzitter is het een project van de gemeenschap voor de gemeenschap en staat 75 procent van de moslims er achter. "We vragen dat iedereen kan genieten van het grondwettelijk recht om onderwijs aan te bieden en op faire manier aan de samenleving te participeren." Schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA) bevestigt dat er een eerste voorbespreking geweest is met de bouwdienst en dat het plan inderdaad niet volstond. Volgens hem gaat de vzw nogal voortvarend te werk. "Ze spant de kar voor het paard. Het wil een bouwaanvraag indienen zonder te weten of de school wel kan starten, want een school starten is meer dan het zetten van gebouwen. Er moet worden voldaan aan leerplannen, gediplomeerd personeel worden gevonden..." Los daarvan blijft hij resoluut tegen het project gekant. "En ik niet alleen, maar de hele meerderheid. Vandaar dat binnen het schepencollege werd afgesproken dat niemand naar de lezing zou gaan. Niet omdat de school islamitisch is, maar omdat ze segregatie in de hand werkt en dat willen we absoluut niet."