Isabelle Storme genomineerd voor meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer 26 januari 2018

02u40 0 Mechelen Gaat de Womed-award voor meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer naar een Mechelse? Isabelle Storme (30) is alvast een van de vijf kanshebbers. Nochtans ging de oprichtster van het Wijnegemse CenEnergy maar tot haar 18de naar school.

Womed is een initiatief van vzw Markant, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen en moet vrouwen ertoe aanzetten om ook de stap naar het ondernemerschap te zetten. Voor de prijs voor 'De belofte' werd in elke Vlaamse provincie een onderneemster geselecteerd. Voor Antwerpen viel de keuze op Isabelle Storme, die in 2014 CenEnergy oprichtte. Eerst in bijberoep, daarna als eenmanszaak en ondertussen doorgegroeid naar een vennootschap met vijf werknemers. Ze doet in slimme laadinfrastructuur voor elektrische wagens.





"Waarom ik geselecteerd werd? Omdat mijn verhaal authentiek is en mijn achtergrond atypisch, hoorde ik. De meeste kandidaten genoten een hogere opleiding en komen uit een financieel sterke situatie. Ik ben autodidact en ben met een beperkt budget gestart. Bovendien ben ik werkzaam in een sector waar maar weinig vrouwen in actief zijn." Dat ze genomineerd werd, geeft haar dan ook een "supergoed gevoel" en bevestiging. "Ik heb hard moeten knokken om te staan waar ik nu sta."





Groei

Het belangrijkst aan de award vindt ze dat het ondernemers in een positief voetlicht brengt. "Een ondernemer wordt vaak verkeerd weggezet als een wolf, terwijl hij in de eerste plaats voor werkgelegenheid zorgt. Groei is voor mij ook het codewoord voor de komende jaren", zegt Storme, die ervan droomt om van CenEnergy een multinational te maken. Nog tot 7 februari kan het publiek stemmen via www.womedaward.be. Exact een maand later wordt de winnaar bekendgemaakt. (WVK)