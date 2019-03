Is dit het einde van de traditie? Mechels Karnaval Komitéé annuleert stoet Wannes Vansina

04 maart 2019

18u06 0 Mechelen De Mechelse carnavalsstoet gaat dit jaar niet door. Het Mechels Karnaval Komitéé gelaste de parade af om organisatorische redenen. Volgend jaar zou er wel opnieuw een stoet moeten zijn.

De carnavalsstoet had moeten uitgaan op 24 maart, maar dat gaat niet door. Voorzitter Jean Aerts spreekt van verschillende organisatorische redenen, zonder daar dieper op te willen ingaan.

Mechelen heeft geen echte carnavalstraditie, maar de stoet brengt altijd wel heel wat kijklustigen op de been. “Het kan niet van die oudere kern van enkele carnavalisten blijven komen. Elke Mechelaar zou hierin moeten participeren. Het is belangrijk dat de stad er 100% achter staat. Een probleem is dat we geen steun hebben van middenstand en horeca”, zegt hij.

Subsidies

Eerder waren er ook al problemen bij de organisatie van de verkiezing van het jeugdprinsenpaar, de opkomst bij het kindercarnaval twee weken geleden in De Loods - nochtans een jubileumeditie - viel tegen. Of de carnavalsstoet volgend jaar nog wel terugkeert? “Daar gaan we voorlopig wel vanuit”, zegt de voorzitter.

Ook Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) wil de stoet graag volgend jaar opnieuw door de straten zien gaan. “Onze subsidies blijven en onze logistieke steun gaat onverminderd voort. Tegen volgend jaar zullen we zorgen voor wat meer omkadering met vrijwilligers zorgen”, aldus de schepen.