Inzamelactie voor tijdelijk opvangcentrum wordt overrompeling: “Al na een uur genoeg voor alle 180 vluchtelingen” Els Dalemans

06 april 2019

21u38 0 Mechelen De inzamelactie van kledij en materiaal voor de bewoners van het tijdelijk opvangcentrum in Mechelen was een gigantisch succes. “Al na een uur hadden we genoeg materiaal voor de 180 vluchtelingen die worden opgevangen, en dat na amper één oproep op Facebook”, klinkt het.

In het voormalige Sint-Maartenziekenhuis op de Zwartzustersvest in Mechelen werd een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen ingericht, met plaats voor 180 mensen. Om hen allemaal van de nodige kledij, babyspullen, speelgoed, boekentassen en meer te kunnen voorzien, werd een grote inzamelactie georganiseerd.

“Ons plan was om zaterdag gedurende drie uur de deuren te openen van een pand van het Sociaal Huis in de Hanswijkstraat. Maar al een kwartier voor opening stonden Mechelaars te wachten met hun spullen, en de zakken en dozen bleven maar toestromen. Na een uur hadden we meer dan genoeg, we moesten dan ook eerder sluiten omdat we al dat materiaal niet meer konden aannemen. We zijn onder de indruk, want we wisten niet waar we ons aan konden verwachten en waren van plan om indien nodig zelfs nog een volgend inzamelmoment te organiseren.”

Bij de gulle schenkers die voor een gesloten deur stonden, klonk zaterdag wat gemor. “We hebben deze spullen de voorbije dagen uitgezocht en alles ingepakt, nu staan we hier met een wagen vol kledij. Men kan deze spullen toch ook tijdelijk stockeren en aanbieden aan andere organisaties die mensen in nood willen helpen?”