Investeerders twijfelen aan rendement woonproject 13 maart 2018

De stad Mechelen ging in september op zoek naar een ontwikkelaar voor de site aan de Sint-Albertuskerk. Die mag er een 26-tal appartementen bouwen bovenop een parkeergarage voor 35 wagens, maar moet in ruil ook de kerk omvormen tot een ontmoetingscentrum voor de verenigingen uit de buurt. Twee kandidaten meldden zich, maar kwamen daar later weer op terug omdat het project dan toch niet rendabel zou zijn.





Een vervelende zaak voor de stad, omdat ze een overeenkomst heeft met de kerkfabriek en de Vereniging Parochiaal Werk, de eigenaars van de site tussen de Sint-Albertusstraat en de Gustaaf Ghijselsstraat. Schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) wenst niet te reageren omdat er nog verschillende vergaderingen gepland zijn, maar verwacht eind deze maand meer nieuws. Volgens schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V) wordt gezocht naar een oplossing. De bouw van nog meer appartementen zou daar volgens de schepen niet bij zijn. (WVK)