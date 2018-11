Internering gevraagd voor man die ex zwaar toetakelde TVDZM

28 november 2018

Het parket heeft vanmorgen de internering gevorderd tegen Robin H. De Mechelaar stond terecht voor intrafamiliaal geweld tegen zijn inmiddels ex-vriendin. Eind september 2017 moest de politie ingrijpen nadat de man zijn ex zo zwaar had toegetakeld dat ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De feiten werden door beklaagde niet betwist. “De man heeft een zwaar alcoholprobleem en verklaarde aan de politie dat indien hij gedronken heeft, hij verandert in een beest”, aldus het parket. “Beklaagde kreeg voorwaarden opgelegd en moest ontwennen maar dat liep niet zo vlot. Na zijn voorlopige vrijlating in afwachting van zijn proces, pleegde hij nog twee nieuwe feiten.” De psychiater onderzocht H. en die was van oordeel dat er bijzonder veel gevaar op recidive is. “Volgens zijn verslag heeft meneer een lage frustratiedrempel en explodeert hij bijzonder snel”, motiveerde het parket de beslissing om H. te interneren. Meester Frank Coel was het niet eens met de vaststellingen van de psychiater. “Ja, hij heeft een kort lontje en ja, hij is uit de bocht gegaan. Maar inmiddels heeft hij een nieuwe relatie waar geen klappen vallen. Dus meneer kan zich wel degelijk aan voorwaarden houden”, aldus de advocaat van H. Hij vroeg een straf met uitstel. Vonnis binnen de maand.