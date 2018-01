Internering gevraagd voor autoinbreker 02u50 0

Openbaar aanklager Lieselotte Claessens heeft gisteren de internering gevraagd van Mohammed E.H. De 34-jarige Mechelaar stond terecht voor verschillende inbraken in auto's in een nacht tijd.





De dertiger gebruikte gevonden voorwerpen om de ruiten van de wagens in te slaan. "De ene keer ging het om een riooldeksel, dan om een bloempot alsook een gevonden autoradio", klonk het in de vordering van de openbaar aanklager. De feiten dateren van eind mei 2017. Toen werd een buurtbewoner van de Keldermansvest gewekt door het lawaai van een ingeslagen ruit. De politie kwam ter plaatse en trof de beklaagde aan. Sindsdien zit hij in cel. De man kon gelinkt worden aan drie anderen diefstallen in voertuigen. Er werden geld, filmmateriaal, een gps en een draagbare dvd-speler gestolen.





De verdediging stelde een autonome probatiestraf voor gekoppeld aan een residentiële opname. Hij is beginnen drinken en hij kan er niet tegen", zei raadsvrouw Evelien Jacobs. "Hij kan zich weinig herinneren van de feiten, maar hij geeft ze toe en wil de schade vergoeden." Vonnis binnen de maand. (TVDZM)