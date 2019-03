Internering dreigt voor man die ziekenhuis bleef stalken met mails TVDZM

28 maart 2019

13u00 0 Mechelen Het openbaar ministerie heeft vandaag de internering gevraagd van Robi V.D.E. uit Willebroek. De man stond terecht voor elektronische belaging. Tweeënhalf jaar lang bleef hij mails sturen naar het UZ Brussel en naar de Volkshuisvestiging Willebroek.

“Hij heeft voor veel overlast gezorgd in een ziekenhuis waar we iedereen op een ernstige manier willen helpen”, zei de advocaat van het ziekenhuis. Zij vroegen vanmorgen een schadevergoeding van 2.500 euro. De man stuurde tal van mails waarin hij onder meer ook dreigde om zelfmoord te plegen. Hij werd intussen al door de psychiater onderzocht. Die kwam volgens het parket tot de conclusie dat de man het best geïnterneerd kon worden. Beklaagde zelf liet zich vandaag vertegenwoordigen door zijn advocate. De feiten werden niet betwist. “Maar om hem te interneren vind ik een brug te ver”, zei de advocate van V.D.E. “Sinds hij door de onderzoeksrechter werd verhoord is hij meteen gestopt. Sindsdien heeft hij geen enkele mail meer gestuurd.” De advocate stelde een probatie-opschorting voor. Of hij die ook krijgt weten we op 25 april.