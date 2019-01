Internationale Robert Stolzclub blaast 50 kaarsjes uit: “Jubileumconcert niet katholiek genoeg voor Sint-Romboutskathedraal” Wannes Vansina

14 januari 2019

De Internationale Robert Stolzclub (IRSC) uit Mechelen viert dit jaar haar 50ste verjaardag. Bedoeling was een jubileumconcert te geven in de Sint-Romboutskathedraal, maar daarvoor was de “muziek niet katholiek genoeg”.

IRSC werd een halve eeuw geleden opgericht door Marc Standaert – destijds amper 18 – op vraag van de Weense operettekoning zelf. “Vijf decennia later tellen we nog steeds meer dan tweeduizend leden, vooral in de provincie Antwerpen”, vertelt voorzitter René Van Eyken maandag tijdens een ontvangst op het Mechelse stadhuis.

De verjaardag zal IRSC met het publiek vieren op 15, 16 en 17 november, maar niet in de kathedraal zoals het bestuur wel had gehoopt. “Ondanks de steun van de stad wilde de kerkfabriek niet omdat het programma niet voor meer dan de helft uit katholieke muziek bestaat”, zucht Van Eyken. “Stolz heeft weliswaar een ‘Ave Maria’ geschreven, maar daarmee kwamen we er niet.” Bijgevolg koos de club voor haar ‘Wiener Parade’ voor de Stadsschouwburg.

Bijzondere aandacht wil de vereniging dit jubileumjaar besteden aan de jeugd. Ze wil muziekscholen en conservatoria gaan bezoeken om zichzelf voor te stellen. “Dankzij musicals heeft operettemuziek nog heel wat aanhang bij de jeugd”, zegt Jean-Pierre Maes. “We willen ons aantal leden graag verdubbelen.” De jeugd is belangrijk, want de opvolging is verre van verzekerd. “Jonge mensen die nog gratis willen werken, het is niet simpel om te vinden”, geeft de 85-jarige voorzitter aan.

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag geeft IRSC een postzegel uit, zoals ook bij verwante verenigingen gebruikelijk is. Een vel van tien postzegels kost 15 euro. Meer info, ook over tal van andere activiteiten die IRSC dit jaar organiseert, is terug te vinden op www.irsc.be.

JUBILEUMPROGRAMMA 50 JAAR IRSCB vzw

GRÜSSE AUS WIEN 40

16 en 17 maart 2019, De Singel, Antwerpen

PROSIT WIEN

28 april 2019, Hotel De Basiliek, Edegem

VERENIGINGSREIS WENEN

12 tot 20 juni 2019, met haltes en 2 overnachtingen in Passau (Ortenburg) en Wenen – Rothenburg o/d Tauber

JAARLIJKSE BRUNCH

25 augustus 2019, Hof ter Beuken Buggenhout

WIENER BAL

13 oktober 2019, Hotel De Basiliek, Edegem

WIENER PARADE

15, 16 en 17 november, Stadsschouwburg, Mechelen

KERST- EN NIEUWJAARSDINER

15 december 2019, Salons Van Dijck, Mechelen