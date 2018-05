Internaat zwaait zijn vader uit BIMSEM-MONUMENT LEO MYSMANS (62) GAAT MET PENSIOEN WANNES VANSINA

31 mei 2018

02u58 0 Mechelen BimSem heeft gisteren Leo Meysmans (62), een monument van de school en vaderfiguur voor de leerlingen van het internaat, in de bloemetjes gezet. De internaatsbeheerder gaat eind augustus na 38 jaar met pensioen.

Meysmans woonde gisteren zoals meestal de 'sportapotheose' bij, het jaarlijkse slotfeest van de sportwerking van de school. Tijdens de eindshow viel tussen deze van de winnende leerlingen tot zijn grote verbazing plots ook zijn naam. Om hem te vieren, voerden voetballers stunts uit met de bal en kwamen collega's met drank en leerlingen met een knuffel aandraven. "Het kwam als een complete verrassing. En dat doet wel iets met een mens", glunderde hij na afloop.





Meysmans begon zijn loopbaan in 1980 in het Klein Seminarie als leerkracht, na de fusie met het Berthoutinstituut werd hij -23 jaar geleden - gevraagd om internaatsbeheerder te worden. Dat is hij gebleven tot op vandaag. "Ik heb alles enorm zien evolueren. Aanvankelijk zaten hier enkel jongens, omstreeks 1995 waren we een van de eerste om ook meisjes toe te laten. Een enorme boost voor de sfeer. (lacht)" De jongeren van toen zijn ook niet meer die van nu. "Jonge mensen zijn vandaag mondiger en beleefder. Het is makkelijker dan in het begin, toen er nog weinig ontspanningsmogelijkheden waren en de jongens vertier zochten in kwajongensstreken."





Rem op instroom

Op dit moment zijn er 180 internarissen. Hun aantal is wat gezakt omdat de school een rem zet op de instroom uit het Franstalig landsgedeelte. "Op internaat gaan om een taal te leren, blijkt weer helemaal 'in'. Al schat ik dat 80 procent van de kinderen hier op zoek is naar structuur." Van grote dieptepunten bleef hij gespaard, de mooiste herinneringen houdt hij over aan de diploma-uitreikingen. "Ik zal het contact met de kinderen missen. Je bent daar toch een beetje een vader voor. Ik heb altijd veel gegeven en daar ook veel voor teruggekregen." Dat blijkt ook uit de verhalen van de jongeren. "Hij is iemand die altijd aan het lachen is en, in de refter, soms zelfs aan het zingen. Op de juiste momenten is hij streng maar rechtvaardig. Hopelijk krijgen we een even goede vervanger", zegt Britt Janssens (16). Zij overhandigde namens alle internen een knuffel aan de directeur, samen met Laurens Peeters (18). "Dit schooljaar ben ik een keer 's nachts ontsnapt en daar was hij niet zo content mee. Ik heb mijn straf gehad, maar we zijn nu terug dikke vrienden", lacht hij. Jo De Rycke (48), een van zijn eerste leerlingen, kwam uit Beveren om bloemen te overhandigen. "Hij was mijn klastitularis. Ik denk dat hij de school altijd in zijn hart gedragen heeft." Meysmans is overigens ook voorzitter van voetbalclub Sporting Tisselt. Ook daar startte hij, als bestuurslid, in 1980. "Ik blijf tot iemand mij aflost", besluit hij.