Interesse tot in Washington DC BROUWERIJ HET ANKER VIERT 20STE VERJAARDAG CUVÉE VAN DE KEIZER WANNES VANSINA

26 februari 2018

02u23 0 Mechelen In de Mechelse brouwerij Het Anker werd zaterdag de Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark gebrouwen. Dat gebeurde voor de 20ste keer, zoals de traditie betaamt op de geboortedag van Keizer Karel V. De belangstelling om het brouwen van een van de beste bieren ter wereld mee te maken, was groot. "In Washington vinden vandaag ook twee 'open brouwdagen' plaats, symbolisch dan", zegt Van Itterbeeck.

Het keizerlijke brouwsel werd een eerste keer gebrouwen op 24 februari 1999 en won sindsdien alleen maar aan populariteit. In 2015 werd het bier verkozen tot beste Belgian Style Strong op aarde, de Amerikaanse bierwebsite RateBeer catalogeerde het in januari bij de beste honderd bieren tout court ter wereld. Traditioneel kan het publiek het brouwproces meebeleven. "Aanvankelijk kon wie interesse had het proces van A tot Z meemaken, maar sinds vorig jaar doen we het met rondleidingen", licht Els Van Itterbeeck toe. Het aantal plaatsen werd dit jaar opgetrokken tot het maximaal haalbare van 200, maar dan nog moesten liefhebbers er snel bijzijn. "Binnen 48 uur waren alle plaatsen weg." De Imperial Dark - tot vorig jaar werd nog over de blauwe Cuvée van de Keizer gesproken - is hot, de brouwerij evenzeer. "Vorig jaar hadden we 30.000 bezoekers. Dat zijn er bijna evenveel als de Sint-Romboutstoren."





Geboortedag

Er vinden dus haast elke dag rondleidingen plaats, maar die van gisteren was bijzonder. De bezoekers mochten van de wort proeven en kwamen op plaatsen die anders enkel zijn voorbehouden voor het personeel. "De Cuvée van de Keizer brouwen we intussen ook niet meer op een dag, daarvoor is de vraag veel te groot. Wist je dat dit ons populairste bier is in de VS? In Washington DC vinden vandaag ook twee 'open brouwdagen' plaats, symbolisch dan", zegt Van Itterbeeck. Dat de brouwerij aandacht besteedt aan de geboortedag van Keizer Karel, is geen toeval. Hij was namelijk de eerste exporteur van het bier gebrouwen in het Mechelse begijnhof. "Keizer Karel groeide in Mechelen op aan het Hof van Margareta van Oostenrijk. Later toen hij in Spanje resideerde, liet hij het bruine bier van de begijnen overkomen", vertelt gids Myriam De Munter tijdens haar rondleiding. De bezoekers genoten. Wel vreemd dat Oscar De Schepper (80) uit Beveren-Waas achteraf een cola nam. "Ik mag niet drinken omdat ik medicatie neem", lacht hij. Hij was 10 jaar geleden al eens bij Het Anker op bezoek. "Wat een verandering!" Erik Heirbaut uit Breda liet zich het bier wel smaken. "Je merkt dat ze hier nog volgens traditie werken, een grote meerwaarde. Ze kiezen voor kwaliteit, niet voor de massa." Of de Imperial Dark met recht en rede een plaats heeft bij de beste bieren ter wereld? "Zeker en vast", weet Nijlenaar en grote Carolusfan Bart Van der Auwera. "Al komt de Whisky Infused toch ook dicht in de buurt." De open brouwdag gemist? Mogelijk kan je hem nog naproeven. Het brouwsel van zaterdag wordt immers apart gehouden. "We doen er iets speciaals mee", zegt Van Itterbeeck. Veel kans dat de liefhebbers daar dan wel wat jaren geduld voor moeten oefenen, want de Cuvée leent zich uitstekend als bewaarbier.