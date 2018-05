Interactieve app laat door kerkmuren kijken 09 mei 2018

02u44 1

Sinds deze week kan je de Mechelse Sint-Janskerk ontdekken met behulp van de ErfgoedApp. Deze geeft meer informatie over de kunstwerken en laat je zelfs als het ware door de muren kijken. De andere kerken volgen.





De ErfgoedApp bestaat al een tijdje, maar de Sint-Janskerk is de eerste kerk in Vlaanderen die er gebruik van maakt. Bezoekers kunnen bij het binnengaan een kaartje krijgen waarop de interactieve toepassingen staan aangeduid. Geen bordjes of icoontjes dus die het prachtige interieur verstoren, maar wel een schat aan extra informatie. Zo krijg je dankzij de app de muurschilderingen te zien die de gewone bezoeker anders verborgen blijven. "Dankzij een scan met het cameraoog van je smartphone of tablet, wordt op je scherm iets aan de realiteit toegevoegd. Scan je bijvoorbeeld de diavoorstelling van de muurschilderingen uit circa 1400 in, dan kom je virtueel terecht in de westtoren. Dankzij een 360°-beeld kan je de muurschilderingen van dichtbij bekijken", legt coördinator van Torens aan de Dijle Sarah Luyten uit. Elders laat de gratis app toe om de balken achter het vieringschilderij te bekijken.





Overigens is nog maar een gedeelte van de Sint-Janskerk open voor het publiek. De lopende restauratie zal pas eind augustus klaar zijn. Voor de eredienst is het nog wachten tot eind oktober omdat dan pas het nieuwe altaar wordt ingewijd. (WVK)