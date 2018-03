Inschrijvingen zomeractiviteiten starten zaterdag 09 maart 2018

Kinderen en jongeren uit Mechelen die hun zomervakantie willen inplannen, kunnen zich vanaf deze zaterdag inschrijven voor verschillende activiteiten. Naast het aanbod voor kinderen van 5 tot 16 jaar, worden er door de stad ook vier kleuterkampen georganiseerd. "Zoals elk jaar zijn er weer tal van leuke dingen te beleven tijdens de zomervakantie. In de VakantieZapper kunnen de Mechelse kinderen en hun ouders kennismaken met de ruime waaier aan vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de stad. De inhoud van de ZAP-activiteiten is zeer divers en draait rond creativiteit, muziek, sport-, spel- en speelinitiatieven", aldus jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld). De inschrijvingen voor de activiteiten voor de zomervakantie, gaan van start om 10 uur. Inschrijven kan online via de website, of ter plaatse bij de UiT-balie in de Hallestraat. (AVH)