Inschrijvingen Maanrockrally van start 27 januari 2018

Mechelen start zondag met de inschrijvingen voor de Maanrockrally van start gegaan. Nog tot en met 22 februari kunnen muziekbands zich inschrijven. "Verleden jaar klokten we af op 385 inzendingen. Het geeft toch aan dat de Maanrockrally populair is. Bovendien komt er vanwege het succes, dit jaar opnieuw een dj-rally. Op deze manier willen we zoveel mogelijk lokaal talent de kans geven om zich in de kijker te spelen", zegt jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld). Uit alle inzendingen worden maximaal 24 bands geselecteerd. Zij krijgen de kans hun muziek live te laten horen tijdens de voorrondes op 7 en 20 april en 11 mei in het Cultuurcentrum. De zes finalisten spleen tijdens Maanrock. De inschrijvingen voor de dj-rally starten later dit jaar. (WVK)