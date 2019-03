Inruilen parkeerplaatsen voor plantvakken beloond met prijs Wannes Vansina

Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin hebben 10.000 euro toegekend aan het project ‘Korte Veluwestraat’ in Mechelen in het kader van ‘Operatie Perforatie’. Die beloont initiatieven die overbodige verhardingen weghalen om zo regenwater toe te laten in de bodem te dringen. Op die manier wordt bodemverdroging en wateroverlast tegengegaan. In de doodlopende Korte Veluwestraat, in de buurt Heihoek, werden een aantal maanden geleden parkeerplaatsen weggebroken om plaats te maken voor plantvakken. Dat op vraag van de bewoners en in samenwerking met de stad en Natuurpunt. “We hopen dat dit project voor andere straten als inspiratiebron kan dienen en misschien ook voor andere steden en gemeenten”, reageert Arnout Ruelens, ambtenaar van de stad Mechelen.