Inning nooit betaald: zes maanden celstraf en 800 euro boete

Jimmy G. uit Mechelen heeft een celstraf gekregen van zes maanden. De man stond eerder terecht voor het bezit van een busje pepperspray. De man liep tegen de lamp in het centrum van de stad. De agenten waren ter plaatse gekomen omdat beklaagde betrokken was bij een vechtpartij. Eerst zou de man er nog van af gekomen zijn met een geldboete, maar de onmiddelijke inning heeft hij niet betaald, waardoor de zaak voor de rechter kwam. De verdediging pleitte dat alles deel uitmaakte van een slechte periode. De raadsman van G. vroeg om een milde toepassing van de strafwet, maar daar ging de rechter niet op in. De beklaagde kreeg bovendien een geldboete van 800 euro. (TVDZM)