Infrabel wil overweg Tisseltbaan sluiten VERKEER MOET OMRIJDEN, LANDBOUWERS KRIJGEN ALTERNATIEF ELS DALEMANS & WANNES VANSINA

28 april 2018

02u42 0 Mechelen "Broodroof." Yannick Pintens van café De Statie in Heffen is niet te spreken over de plannen van Infrabel om de overweg in de Tisseltbaan te sluiten. Voor landbouwers en fietsers zou een alternatief worden voorzien, het andere verkeer zal moeten omrijden.

Infrabel wil om veiligheidsredenen zoveel mogelijk overwegen sluiten. Zo ook deze in de Tisseltbaan, op de grens van Heffen met Willebroek. "Wij beheren 1.700 overwegen in het land. De doelstelling is er zoveel mogelijk af te schaffen, zoals ook aan de Tisseltbaan", zegt woordvoerder Frédérik Petit.





Intussen werden gesprekken gevoerd met de stad Mechelen en de gemeente Willebroek, alsook met de landbouwers die gebruik maken van de Tisseltbaan. "Voor ons kan de afsluiting alleen als er een oplossing is voor de landbouwer die aan weerzijden velden heeft, want die mag met een tractor niet over de N16", zegt Mechels schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Volgens Petit wordt daar rekening mee gehouden. "We zorgen voor een mobiliteitsalternatief", stelt Petit.





Parallelweg

Dat bevestigt ook schepen voor Mobiliteit in Willebroek Luc Spiessens (N-VA): "We vroegen Infrabel om een alternatief, dat er eerst moet liggen voor de overweg wordt afgesloten. Het plan is om een parallelweg aan te leggen die de spoorweg volgt van de Tisseltbaan tot de Mechelsesteenweg in Blaasveld. Die zal gebruikt kunnen worden door voetgangers, fietsers én tractoren. Het zou absurd zijn dat lokale landbouwers plots meermaals per dag kilometers moeten omrijden om van hun ene veld naar het andere te geraken. Een tractorsluis moet ervoor zorgen dat wagens deze weg niet kunnen gebruiken, zij zullen wel moeten omrijden."





Cafébaas ontevreden

Cafébaas Yannick Pintens is de plannen niet genegen. Volgens hem zou het de doodsteek betekenen voor zijn zaak. "Dit is zeggen: breek de boel maar af en zet er appartementen op. Veel klanten komen 's avonds te voet van aan de andere kant van het spoor. Dat zal dan gedaan zijn." Het zit Pintens vooral hoog dat hij het nieuws via de pers moest vernemen en dat nooit naar zijn mening als enige handelszaak aan de Tisseltbaan werd gevraagd. "Ik baat de Statie nog maar een jaar uit, maar het café is veel ouder. Ik heb een klant die hier al zeventig jaar komt."





"Er is inderdaad nog geen overleg geweest met de buurtbewoners, we hebben ons in de eerste plaats gefocust op de landbouwers", reageert Spiessens. "We kunnen niet verhinderen dat Infrabel de overweg sluit, maar wél proberen om een alternatief te krijgen. Die voorgestelde oplossing van de parallelweg wordt nu in plannen gegoten, eens die concreet uitgetekend zijn en we zeker zijn dat alles ook uitgevoerd zal worden, plannen we een infomoment voor de omwonenden. We verwachten sowieso dat de overweg nog zeker een jaar open blijft."